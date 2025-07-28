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Новости

Новости

28 июля, 06:30

Происшествия

Новости регионов: 266 мешков с мазутом подняли со дна моря возле поселка Джемете в Анапе

Новости регионов: 266 мешков с мазутом подняли со дна моря возле поселка Джемете в Анапе

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Со дна Черного моря возле поселка Джемете в Анапе подняли еще 266 мешков с мазутом. По данным оперативного штаба Краснодарского края, специалисты уже завершили системную механизированную очистку почти 10 километров береговой линии города.

В Крыму продолжают бороться с природными пожарами, которые распространились на леса и степи. Например, в Симферопольском районе вдоль трассы Евпатория – Симферополь огонь охватил около 20 гектаров. Из-за плохой видимости на дороге происходят аварии. В одно из массовых ДТП попали сразу девять автомобилей.

В Хабаровском крае рухнул мост через реку Аксян, который связывал село Селихино и город Николаевск-на-Амуре. Переправа, по данным СМИ, начала рушиться 26 июля. После этого там остановили движение машин и общественного транспорта, а специалисты приступили к ремонтным работам. При этом, уточнили журналисты, мост окончательно обвалился после ремонта участка трассы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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