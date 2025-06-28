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Новости

28 июня, 13:30

Происшествия

Новости мира: наводнение в Таиланде привело к эвакуации тысяч жителей

Новости мира: наводнение в Таиланде привело к эвакуации тысяч жителей

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На севере Таиланда объявлена экстренная эвакуация жителей из-за сильного наводнения. В провинции Чианграй продолжаются проливные дожди, реки выходят из берегов, затоплены более 5 тысяч домов. На море также сохраняется шторм, высота волн в Андаманских водах и Сиамском заливе превышает два метра.

В Венеции состоялась свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Стоимость торжества оценивается в 48 миллионов евро. Мероприятие вызвало протесты местных жителей, недовольных сдачей исторического центра города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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