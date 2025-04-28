28 апреля, 16:15Происшествия
В Европе произошло масштабное отключение электричества
Жители Испании, Португалии, Андорры и некоторых районов Франции пожаловались на перебои с электроснабжением. В Мадриде остановил работу аэропорт Барахас, в Барселоне и Валенсии встало метро, были зафиксированы сбои телефонной связи.
Причины массовых отключений света пока официально не сообщаются. Некоторые СМИ предполагают, что инцидент мог быть вызван кибератакой. В Португалии начали восстанавливать электроснабжение в некоторых районах.
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