В Европе произошло масштабное отключение электричества

Жители Испании, Португалии, Андорры и некоторых районов Франции пожаловались на перебои с электроснабжением. В Мадриде остановил работу аэропорт Барахас, в Барселоне и Валенсии встало метро, были зафиксированы сбои телефонной связи.

Причины массовых отключений света пока официально не сообщаются. Некоторые СМИ предполагают, что инцидент мог быть вызван кибератакой. В Португалии начали восстанавливать электроснабжение в некоторых районах.

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