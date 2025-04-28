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28 апреля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: фельдшер погиб в ДТП в Белгороде

Новости регионов: фельдшер погиб в ДТП в Белгороде

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В Белгороде в результате ДТП погиб фельдшер. По данным областной Госавтоинспекции, ночью 28 апреля бригада скорой помощи направлялась в больницу с пациентом в тяжелом состоянии. Машина двигалась с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами.

В этот момент произошло столкновение с легковушкой, которая ехала на зеленый сигнал светофора. От удара машина скорой помощи перевернулась. Множественные травмы получил еще один фельдшер и водитель иномарки. Их доставили в больницу.

Серия крупных пожаров за сутки произошла в Красноярском крае. Как сообщили в МЧС, огонь вспыхнул сразу в нескольких населенных пунктах.

В городе Канске загорелись пять жилых домов, еще 10 пламя уничтожило в поселке Таежном. Сообщается, что огонь распространялся стремительно из-за теплой и ветреной погоды. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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