Посольство РФ в Бангкоке выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при землетрясении. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее остановили работу всех аэропортов страны, а в высотных зданиях Бангкока объявили эвакуацию. Люди снимали, как на высоте выплескивалась вода из бассейнов и расшатывались дома. Один из них не выдержал и рухнул. Под завалами, по данным СМИ, находятся 43 человека. На месте работают оперативные службы.

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