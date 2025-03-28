Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 11:30

Происшествия

Посольство РФ в Бангкоке выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при землетрясении

Посольство РФ в Бангкоке выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при землетрясении

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в Бангкоке

В Симферополе проходит прощание с погибшим военкором Александром Федорчаком

В Москве задержан подозреваемый в подготовке взрыва по указанию украинских служб

МЧС эвакуировало туристов после трагедии с лавиной в Магаданской области

Новости регионов: в Ангарске загорелся парк развлечений

Новости мира: шторм в Аргентине повалил деревья и разбил стекла

Выжившая в трагедии с батискафом рассказала о моменте крушения

Вертолет МЧС добрался до пропавших туристов на Колыме

Под домашний арест отправили экс-жену отца мальчика, пострадавшего от хаски в Сочи

Посольство РФ в Бангкоке выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при землетрясении. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее остановили работу всех аэропортов страны, а в высотных зданиях Бангкока объявили эвакуацию. Люди снимали, как на высоте выплескивалась вода из бассейнов и расшатывались дома. Один из них не выдержал и рухнул. Под завалами, по данным СМИ, находятся 43 человека. На месте работают оперативные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика