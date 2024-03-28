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28 марта, 21:30

Происшествия

Россиян предупредили о смертельной пищевой добавке из Японии

Россиян предупредили о смертельной пищевой добавке из Японии

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На маркетплейсах заметили в продаже опасный для жизни БАД японской фирмы. Речь идет о добавке с красным дрожжевым рисом. От нее в Японии уже погибли четыре человека, еще больше сотни попали в больницы.

В рекламе сказано, что препарат должен поддерживать сердце, а на самом деле он производит обратный эффект. По данным Роспотребнадзора, в РФ данный БАД не зарегистрирован и продаваться не должен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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