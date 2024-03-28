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28 марта, 13:30

Происшествия

Новости мира: заключенные организовали бунт в эквадорской тюрьме

Новости мира: заключенные организовали бунт в эквадорской тюрьме

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Заключенные организовали бунт в эквадорской тюрьме, сообщили местные власти. Ситуация дошла до президента республики Даниэля Нобоа. По его словам, беспорядки произошли в мужском исправительном учреждении на западе страны, но ситуацию удалось взять под контроль. В начале марта в Эквадоре продлили режим чрезвычайного положения, его объявили для эффективной борьбы с преступными группировками.

Миллионы просмотров набрали в Сети кадры спасения ребенка в Газе. Его вытащили из-под обломков разрушенного при ракетном ударе дома. Мальчика откапывали вручную. Спасатели аккуратно убирали землю и разрушенный бетон, чтобы он мог дышать. По данным Минздрава Газы, с 7 октября там погибли 32,5 тысячи палестинцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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