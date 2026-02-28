Лыжника выгнали с курорта на "Красной Поляне" после обучения дочери катанию

В Сети обсуждается скандал, связанный с отдыхом на "Красной поляне". Один из туристов сообщил, что его с семьей выгнали за то, что он учил свою пятилетнюю дочь кататься.

Сотрудники сочинского курорта заявили, что посетитель якобы проводил платную тренировку на склоне без согласования с руководством. Они напомнили о действующих правилах, согласно которым запрещается коммерческое обучение катанию без соответствующей аккредитации и лицензии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

