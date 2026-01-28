Новости регионов: маршрутка попала в аварию с двумя фурами в Иркутской области

Маршрутка попала в аварию с двумя фурами на 124-м километре федеральной трассы "Байкал" в Иркутской области. В результате ДТП в больницы с различными травмами доставили 12 человек. По предварительной версии ГИБДД, водитель одного из большегрузов набрал небезопасную скорость, и его полуприцеп вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом, после этого маршрутку отбросило на другую фуру. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

Из-за коммунальной аварии затопило Космическую улицу в Новосибирской области. Прорыв водопровода произошел около 00:00, из-за чего без воды временно остались жители нескольких домов. Экстренные службы ликвидировали последствия ЧП, водоснабжение восстановлено.

В Красноярском крае к жителям в гости приплыла нерпа. Животному предложили галеты, но угощение ей не понравилось, она заинтересовалась рейкой. Нерпу назвали Звездочкой.

