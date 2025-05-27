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27 мая, 12:15

Происшествия

Пассажиры автобуса в Челябинске получили ожоги кипящим антифризом

Пассажиры автобуса в Челябинске получили ожоги кипящим антифризом

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Пассажиров автобуса в Челябинске обварило кипящей жидкостью. Она брызнула из вентиляции во время движения. Водитель остановил транспорт только после того, как пассажиры начали кричать. Две девушки получили сильные ожоги ног и рук.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, авария произошла из-за неполадки в печке автобуса, из-за чего антифриз хлынул в салон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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