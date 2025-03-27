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27 марта, 09:15

Происшествия

Новости мира: лесной пожар в Японии охватил 300 гектаров

Новости мира: лесной пожар в Японии охватил 300 гектаров

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В Японии в префектуре Миэ бушует новый лесной пожар, который уже уничтожил более 300 гектаров. Эвакуированы тысячи жителей. Пожарные службы пока не могут взять ситуацию под контроль – сильный ветер и засушливая погода затрудняют тушение.

В турецком городе Бурса произошел сильный пожар в здании бывшего отеля, официально закрытого еще в январе из-за отсутствия разрешительных документов. Один человек погиб, остальных успели эвакуировать. По данным местных СМИ, несмотря на запрет, гостиница продолжала нелегально принимать постояльцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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