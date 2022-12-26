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В мире

Новости мира: режим ЧС ввели на юго-востоке Сербии из-за утечки аммиака

Новости мира: режим ЧС ввели на юго-востоке Сербии из-за утечки аммиака

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Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юго-востоке Сербии из-за утечки аммиака. Несколько вагонов с этим токсичным веществом перевернулись накануне в городе Пирот. Более 50 человек отравились, семеро доставлены в больницы. Власти призывали местных жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. Полиция, спасатели и пожарные делают все возможное для устранения последствий аварии.

Снежный шторм украл Рождество у жителей США. Штаты пережили самый холодный за последние 40 лет Сочельник. Жертвами стихии уже стали более 30 человек.
Примерно полтора миллиона домов и предприятий остались без света. Некоторые жители оказались заблокированными в собственных домах, а выбраться наружу можно было только с помощью лопаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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