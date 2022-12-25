Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП на Южнобутовской улице

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Юго-Западного административного округа столицы взяла на контроль установление обстоятельств аварии на Южнобутовской улице, которая произошла в ночь на воскресенье. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

"По предварительной информации, в ночь на 25 декабря водитель каршерингового автомобиля Toyota RAV4 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двумя автомобилями, водители которых после ДТП были госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель каршерингового автомобиля уехал с места ДТП. В настоящее время его разыскивают.

Три автомобиля столкнулись в районе дома 50 на Южнобутовской улице в ночь на воскресенье. В Дептрансе сообщали, что в результате аварии одна из машин выехала на тротуар.

Ранее сообщалось, что на 8-м километре МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадал один человек.

До этого на Кутузовском проспекте в Москве перевернулся автомобиль каршеринга.

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