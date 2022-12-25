Три автомобиля столкнулись на Южнобутовской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись в районе дома 50 на Южнобутовской улице в Москве.

Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, в результате аварии одна из машин выехала на тротуар.

По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, сейчас пострадавших осматривают медики.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на 8-м километре МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии пострадал один человек.

До этого на Кутузовском проспекте в Москве перевернулся автомобиль каршеринга. Движение в районе аварии было временно затруднено.

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