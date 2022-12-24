Автомобиль каршеринга перевернулся на крышу на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и перевернулся на крышу на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного детранса.

По данным ведомства, движение в районе ДТП затруднено. Заняты три полосы из шести. На месте работают оперативные службы.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Уточняется информация о пострадавших.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы 25-летний автомобилист наехал на 78-летнюю женщину. Она скончалась на месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Реутовской улице.

До этого на Можайском шоссе в Москве в результате столкновения с легковым автомобилем перевернулась машина скорой помощи. Пострадал один человек.

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