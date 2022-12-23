В МВД Франции установят мотивы открывшего стрельбу в Париже

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Мотивы открывшего стрельбу в Париже мужчины в настоящее время устанавливаются. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, 69-летний стрелок действовал один.

"Я распорядился усилить меры безопасности в местах, где собирается курдская община", – приводит слова Дарманена ТАСС.

По данным РИА Новости, у места стрельбы собрались представители курдской общины. Они начали скандировать антитурецкие лозунги.

Один из представителей курдов рассказал, что община считает виновной в произошедшем Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, стрельба произошла возле курдского культурного центра, поэтому это якобы было явной атакой против курдов.

69-летний мужчина открыл стрельбу возле курдского культурного центра на улице Энгиен в районе площади Республики. В результате происшествия погибли три человека. Еще один человек находится в критическом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести.



Два человека погибли в результате стрельбы в Париже

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