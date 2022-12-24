Сальдо назвал обстрелы Херсона провокацией

Фото: Kherson Region Administration via AP

Обстрелы Херсона Вооруженными силами Украины являются провокацией, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом в своем телеграм-канале написал временно-исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Он назвал обстрел города террористическим. По его словам, в результате погибли мирные жители. Сальдо добавил, что удары наносились с севера и северо-запада. Он подчеркнул, что при обстреле ВСУ использовали "блуждающие минометные подразделения".

"Мерзкий, подлый прием, к которому часто прибегают украинские боевики: выстрелил несколько раз – и трусливо сбежал с места обстрела, часто – на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений", – сказал Сальдо.

По его словам, Киев расстреливает херсонцев, подвергает их фильтрации, насильно мобилизует и "бросает на убой", уничтожает их минометным огнем.

Сальдо добавил, что ответственность за "очередное кровавое злодеяние" несет руководство Украины, которое приказывает обстреливать жилые кварталы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Киевский район Донецка утром в субботу, 24 декабря. Киев выпустил пять снарядов из РСЗО. ВСУ также ударили по селу Половинкино в ЛНР. Бойцы выпустили три ракеты из американской системы залпового огня HIMARS.



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