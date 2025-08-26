Находящийся рядом с горой в Киргизии мужчина согласился поднять коптер к Наговициной

Находящийся рядом с горой в Киргизии человек с дроном с разрешения спасателей готов в любой момент поднять коптер, чтобы узнать о состоянии московской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом рассказал сын спортсменки Михаил Наговицин.

По его словам, сейчас есть связь с командой, которая должна была еще раз попытаться возобновить поиски его матери. В понедельник операцию свернули в последний момент из-за погодных условий.

