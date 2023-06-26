В Северном Чертанове при проверке теплосети лопнула труба с кипятком

В Северном Чертанове ремонтируют трубу, которая лопнула во время гидравлических испытаний. Этот участок теплосети проверяли и готовили к отопительному сезону. В итоге на месте аварии из-под земли забил горячий источник.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства, прорыв удалось быстро ликвидировать. В данный момент там идет ремонт. На водоснабжении жилых домов это не сказалось.

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