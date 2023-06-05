"Вкусно – и точка" построит хаб для производства пищевого оборудования

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"Вкусно – и точка" создаст в России хаб, в котором будет производиться высокотехнологичное пищевое оборудование. По плану оно должно появиться на предприятиях сети уже в 2023 году. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор сети ресторанов Олег Пароев.

"Если вы зайдете на кухню нашего предприятия, то очень сильно удивитесь: это не стандартная кухня, а скорее высокотехнологичное производство. Там везде стоят мониторы, автоматические грили, которые сами жарят мясо в течение необходимого количества времени и под нужной температурой, сами обеспечивают правильный нагрев, давление, нажим", – объяснил он.

Пароев уточнил, что это оборудование импортное. Теперь поставлена задача начать создавать подобное оборудование в РФ для всех желающих на рынке, добавил он. Гендиректор также сказал, что специалисты уже подготовили наработки.

Ранее сеть заявляла, что планирует построить собственную фабрику по производству игрушек для наборов "Кидз Комбо". В первую очередь необходимость строительства обусловлена отсутствием фабрик, которые могли бы полностью закрыть потребности сети. Ежемесячно для "Кидз Комбо" необходимо порядка двух миллионов игрушек.

Также сообщалось, что "Вкусно – и точка" проведет набор персонала перед летним сезоном в ожидании повышенного спроса. По данным источников, сеть снизила минимальный возрастной порог для приема на работу до 15 лет.

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