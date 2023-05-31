"Вкусно – и точка" увеличит персонал в ожидании повышенного спроса летом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" проведет набор персонала перед летним сезоном в ожидании повышенного спроса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Летний сезон – это всегда время высокого спроса, поэтому мы усиливаем команды предприятий сотрудниками, которые хотят работать и расти в компании", – заявили в компании.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщали, что "Вкусно – и точка" снова принимает на работу граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и иностранцев с временным разрешением на проживание или видом на жительство. Кроме того, по данным источников, сеть снизила минимальный возрастной порог для приема на работу до 15 лет.

Однако в пресс-службе компании отметили, что только около 15% из 60 тысячи сотрудников сети – несовершеннолетние.

Между тем в сети "Вкусно – и точка" также заявили, что проверят информацию об утечке данных с сайта по поиску работы. Сейчас ИТ-департамент проверяет достоверность данных об утечке, указали в компании.

До этого в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что база данных соискателей сервиса "Работа – и точка" была выложена в Сеть.