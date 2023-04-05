Во "Вкусно – и точка" назвали фейком фотографии игрушек для "Кидз Комбо"

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" опровергли информацию о появлении игрушек в наборах "Кидз Комбо". Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе компании.

Ранее в интернете появились фотографии игрушек "Хрустим и пищим" в пакетах, оформленных в фирменном стиле "Вкусно – и точка". Отмечалось, что они якобы уже поступили в некоторые рестораны для продажи в тестовом режиме.

"Информация об игрушках для детских наборов "Кидз Комбо", появившаяся сегодня в ряде телеграм-каналов, не является достоверной", – отметили в компании.

Там подчеркнули, что сеть с заботой относится к детям и понимает, как они ждут появления игрушек, однако их планируется начать продавать не ранее чем этим летом.

"Мы понимаем, что они очень ждут появления игрушек в наших наборах. Как и сообщали ранее, мы запустим их летом, но это будут не те игрушки, которые изображены на данных фотографиях", – добавили во "Вкусно – и точка".

До этого стало известно, что компания планирует построить собственную фабрику по производству игрушек. Это обусловлено тем, что сети необходимо порядка двух миллионов игрушек в месяц, а предприятий, которые могли бы закрыть такой объем, в России нет.



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