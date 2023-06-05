Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" начала тестировать доставку из собственного приложения. Сейчас она работает в Московской области и некоторых регионах России, до конца года доставку через собственное приложение планируют запустить во всех регионах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора сети Олега Пароева.

Доставка через приложение дает возможность пользоваться всеми его преимуществами. За нее можно получить баллы лояльности, которыми в будущем можно будет оплатить доставку, при доставке можно пользоваться предложениями приложения. Пока она работает в тестовом режиме, уточнил гендиректор.

Пароев напомнил, что в феврале "Вкусно – и точка" вместе с партерами Delivery Club и "Яндекс Еда" покрыла всю географию, где работала доставка McDonalds. В регионах также подключили компанию Broniboy.

Глава сети сказал, что во "Вкусно – и точка" довольны результатами доставки. Хоть и рекламируют ее не так много, как раньше, сеть приходит к тем результатам, что были до закрытия. С момента перезапуска сервиса было доставлено более 7 миллионов заказов.

В свою очередь, владелец сети Александр Говор сообщил ТАСС, что до конца года в РФ планируется открытие еще 50 ресторанов "Вкусно – и точка". До 2026 года сеть планирует увеличить количество точек более чем до 1 тысячи с нынешних 840.

Ранее стало известно, что "Вкусно – и точка" создаст в России хаб, в котором будет производиться высокотехнологичное пищевое оборудование. По плану оно должно появиться на предприятиях сети уже в 2023 году.

До этого сеть заявляла, что планирует построить собственную фабрику по производству игрушек для наборов "Кидз Комбо". В первую очередь необходимость строительства обусловлена отсутствием фабрик, которые могли бы полностью закрыть потребности сети. Ежемесячно для "Кидз Комбо" необходимо порядка двух миллионов игрушек.

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