Новости регионов: огромные трубы перегородили проезжую часть в Казани

В Казани проезжую часть перегородили огромные трубы. Их опрокинул на дорогу большегруз. Трубы заняли целую полосу движения, автомобилям приходится их объезжать. Почему они вывалились из грузовика, пока не известно.

В Иркутской области самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У него сложилась передняя стойка шасси, сообщили в прокуратуре. Никто не пострадал, пассажиров эвакуировали. Причины происшествия выясняют.

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