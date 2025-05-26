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Новости

26 мая, 14:15

Происшествия

Новости регионов: огромные трубы перегородили проезжую часть в Казани

Новости регионов: огромные трубы перегородили проезжую часть в Казани

Самолет выкатился за пределы ВПП под Иркутском

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В Казани проезжую часть перегородили огромные трубы. Их опрокинул на дорогу большегруз. Трубы заняли целую полосу движения, автомобилям приходится их объезжать. Почему они вывалились из грузовика, пока не известно.

В Иркутской области самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У него сложилась передняя стойка шасси, сообщили в прокуратуре. Никто не пострадал, пассажиров эвакуировали. Причины происшествия выясняют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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