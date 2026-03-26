Уникальный протез разработали для мальчика пострадавшего при взрыве в Красногорске

Для 10-летнего школьника из Красногорска, который лишился кисти руки в результате ЧП, сделали протез. Инцидент произошел в момент, когда ребенок попытался поднять подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. В итоге произошел взрыв, в результате которого ребенок получил серьезные травмы.

Отечественные специалисты разработали для мальчика уникальный протез, аналогов которому нет. Он поможет школьнику жить полноценной жизнью. Мама ребенка отметила, что семья ожидает, что ребенок сможет писать правой рукой быстро, и поблагодарила сына за то, что он справился с ситуацией.

