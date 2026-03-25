Паводок в Подмосковье начался раньше обычного из‑за обильных снегопадов

По данным МЧС, уровень воды на реках Московской области в период половодья может быть выше нормы, а сам паводок начался раньше обычного. Сейчас сложная обстановка складывается на реке Пахре в районе Подольска, местами превышены показатели на Оке.

Однако в настоящий момент автоматические датчики не фиксируют превышения неблагоприятных отметок. В Гидрометцентре пояснили, что из-за обильных снегопадов этой зимой снежный покров был в 1,5 раза выше нормы, но паводок притормозили перепады температур.

