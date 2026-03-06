"Новости дня": в Пресненском районе прошел урок общения с нейросетью Алиса AI

В Пресненском районе прошел урок общения с нейросетью Алиса AI. В роли учеников выступили москвичи старшего поколения.

Во флагманском центре "Московского долголетия" на Пресненском Валу для них провели первое занятие курса под названием "Цифровая мастерская" от Яндекса. Участникам простыми словами рассказали, как работает искусственный интеллект и что такое промпт. Некоторые попробовали написать их самостоятельно.

Подробнее – в программе "Новости дня".