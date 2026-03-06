График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

06 марта, 06:30

Технологии

"Новости дня": в Пресненском районе прошел урок общения с нейросетью Алиса AI

Выставка "Искусство будущего" откроется в Москве

Выставка "Искусство будущего" стартует в Мультимедиа Арт Музее 6 марта

"Интервью": Алексей Шапошников – о борьбе с деструктивным контентом

"Техно": почему контент становится проще

Записаться в кандидаты в космонавты стало возможно через "Госуслуги"

Военные США доверили планирование операции против Ирана искусственному интеллекту

Гуманоидных роботов представили на выставке в Барселоне

Курс "Цифровая мастерская" запустят в центрах "Московского долголетия" для пенсионеров

Репетитор на базе ИИ появился в "Московской электронной школе"

В Пресненском районе прошел урок общения с нейросетью Алиса AI. В роли учеников выступили москвичи старшего поколения.

Во флагманском центре "Московского долголетия" на Пресненском Валу для них провели первое занятие курса под названием "Цифровая мастерская" от Яндекса. Участникам простыми словами рассказали, как работает искусственный интеллект и что такое промпт. Некоторые попробовали написать их самостоятельно.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
технологииобществогородвидео

