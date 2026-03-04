Форма поиска по сайту

04 марта, 11:00

Курс "Цифровая мастерская" запустят в центрах "Московского долголетия" для пенсионеров

Курс "Цифровая мастерская" запустят в центрах "Московского долголетия" для пенсионеров

Проекту "Московское долголетие" исполняется 8 лет. В марте в 11 центрах для пенсионеров запустят курс интенсивов "Цифровая мастерская". Уникальные занятия для пожилых людей разработали специалисты компании "Яндекс".

Обучение будет бесплатным и позволит всего за несколько уроков узнать, как пользоваться нейросетью "Алиса". После прохождения тренинга все участники научатся формулировать промпты, то есть запросы в нейросеть, так, чтобы получать полезные ответы.

технологииобществогородвидео

