Новости регионов: машины застряли в трещине на Байкале

Машина попала в трещину на Байкале. Внедорожник застрял в крупном по ширине разломе. Такое ЧП там не одно, видна еще одна застрявшая машина. Инцидент произошел в районе поселка Большое Голоустное.

В Алтайском крае активно готовятся к паводку. Вместе работают спасатели и военные. Инженеры подрывают лед на реке Бия в районе населенных пунктов. Также проводят авиационные тренировки по проведению взрывных работ на реках. Весной такие мероприятия проходят регулярно. Это важно, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в период паводка.

