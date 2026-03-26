Новости регионов: дворы и подъезды затопило в Петропавловске‑Камчатском

После мощных снегопадов талая вода затопила дворы и подъезды в Петропавловске‑Камчатском. В городе подтоплены подвалы, межквартальные проезды превратились в реки, а ливневая канализация не справляется с объемом воды. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но пока не могут полностью взять ситуацию под контроль.

Жительницы Новороссийска провели спасательную операцию для самки лебедя, которая не улетела со стаей и поселилась в одном из озер города. Сородичи отнеслись к птице враждебно. Один из лебедей начал ее атаковать. Четыре женщины вмешались, спасли птицу и передали волонтерам. Лебедя назвали Счастье. Она идет на поправку и готовится к новой жизни.

