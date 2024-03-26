СК РФ потребовал арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Следственный комитет России обратился в суд с просьбой арестовать восьмого предполагаемого участника теракта в "Крокус Сити Холле", который произошел 22 марта.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых в непосредственном участии в теракте. Ими стали братья Аминчон и Диловар, а также их отец Исроил Исломов. По версии следствия, их завербовал еще один фигурант уголовного дела – Шамсидин Фаридуни, которого поймали при попытке пересечь российско-украинскую границу в Брянской области.

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