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26 марта, 11:15

Происшествия

СК РФ потребовал арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

СК РФ потребовал арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Следственный комитет России обратился в суд с просьбой арестовать восьмого предполагаемого участника теракта в "Крокус Сити Холле", который произошел 22 марта.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал троих обвиняемых в непосредственном участии в теракте. Ими стали братья Аминчон и Диловар, а также их отец Исроил Исломов. По версии следствия, их завербовал еще один фигурант уголовного дела – Шамсидин Фаридуни, которого поймали при попытке пересечь российско-украинскую границу в Брянской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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