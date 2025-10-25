Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 16:30

Происшествия

Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

Новости мира: сотни тысяч палестинских беженцев начали возвращаться домой

Новости регионов: один человек погиб из-за взрыва газа в многоэтажке в Сочи

Москвичка пропала в Таиланде и перестала выходить на связь

До 5 лет лишения свободы грозит пассажиру после нападения на контролера в Москве

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной московской клиники

Новости регионов: подросток задержан в Красноярске за угон авто

"Московский патруль": 15-летний школьник из подмосковного Пушкина разводил ядовитых змей

"Московский патруль": полицейские Москвы задержали подростков, которые нападали на людей

В Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население. Наиболее сильно пострадали северные и западные регионы страны. Экстренно покинули свои дома более 4,5 тысячи человек. Открыты более 40 пунктов временного размещения. Спасательные службы продолжают свою работу. Ущерб от стихии предстоит оценить.

После двух лет войны в секторе Газа сотни тысяч палестинских беженцев возвращаются домой. Перемирие, предложенное США, вступило в силу 10 октября и действует до сих пор. На протяжении двух недель беженцы разыскивают своих родных и пытаются выжить среди завалов: обеспечить себя жильем и питанием. В секторе Газа разрушено 90% инфраструктуры, практически нет воды, не работает половина больниц. По предварительным подсчетам ущерб оценивается больше чем в 50 миллиардов долларов, большая часть из них приходится на жилой фонд. Конференцию по вопросам восстановления Газы планируют провести в Египте в ноябре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитиказа рубежомвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика