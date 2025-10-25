Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

В Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население. Наиболее сильно пострадали северные и западные регионы страны. Экстренно покинули свои дома более 4,5 тысячи человек. Открыты более 40 пунктов временного размещения. Спасательные службы продолжают свою работу. Ущерб от стихии предстоит оценить.

После двух лет войны в секторе Газа сотни тысяч палестинских беженцев возвращаются домой. Перемирие, предложенное США, вступило в силу 10 октября и действует до сих пор. На протяжении двух недель беженцы разыскивают своих родных и пытаются выжить среди завалов: обеспечить себя жильем и питанием. В секторе Газа разрушено 90% инфраструктуры, практически нет воды, не работает половина больниц. По предварительным подсчетам ущерб оценивается больше чем в 50 миллиардов долларов, большая часть из них приходится на жилой фонд. Конференцию по вопросам восстановления Газы планируют провести в Египте в ноябре.

