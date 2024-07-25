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25 июля, 19:30

Происшествия

Новости регионов: на Камчатке вновь зафиксировали извержение вулкана Безымянный

Новости регионов: на Камчатке вновь зафиксировали извержение вулкана Безымянный

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На Камчатке вновь зафиксировали извержение вулкана Безымянный, однако на рейсы российских авиакомпаний это не повлияло. Как уточнили в Росавиации, некоторым компаниям пришлось скорректировать свои маршруты – речь идет об иностранных перевозчиках, которые выполняли транзитные рейсы.

Тем временем Иркутская область уходит под воду. Ожидается, что в ближайшее время на реке Бирюсе и Уде уровень воды повысится до критических отметок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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