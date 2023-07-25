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Лесные пожары подступили к курортной зоне в Турции

Лесные пожары подступили к курортной зоне в Турции

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В Турции лесные пожары вплотную подступили к курортной зоне, в том числе к отелям, где живут российские туристы. Кадрами делятся постояльцы гостиниц в районе Кемера в Анталии.

Близлежащие к горящим лесам поселки и пациенты больницы Кемера уже эвакуированы. При этом отселять туристов, несмотря на перебои с электричеством, местные власти не планируют.

По данным главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в трех провинциях страны в тушении участвуют 25 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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