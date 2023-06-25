Несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку в США

Фото: twitter.com/MontanaFWP

В американском штате Монтана под грузовым составом обвалился железнодорожный мост, в результате чего несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку. Об этом сообщило в Twitter управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны.

Ведомство объявило закрытыми участки рек Йеллоустоун и Стиллуотер, порекомендовав местным жителям избегать воды из-за возможного загрязнения.

По словам местных властей, вагоны получили повреждения, в результате чего из них идет утечка нефтепродуктов.

Ранее пассажирский поезд местного назначения столкнулся с грузовиком в районе чешского города Либереца. В результате аварии ранения получил 21 пассажир поезда.

До этого сообщалось, что по меньшей мере 2 человека погибли и более 30 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Тунисе.