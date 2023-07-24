Водитель Maserati, сбивший пешехода в центре Москвы, был пьян – ГИБДД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель Maserati, попавший в ДТП в центре Москвы в понедельник, 24 июля, был пьян, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

В ГИБДД предварительно установили, что водитель Maserati не справился с управлением на Каланчевской улице, наехал на клумбу, а затем сбил женщину-пешехода, которая шла по тротуару.

"Затем автомашина продолжила движение и произвела наезд на припаркованное транспортное средство Hyundai и на фасад здания", – заявили в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции Москвы, пострадавшую женщину доставили в медучреждение с травмами. Там же добавили, что медосвидетельствование установило факт опьянения у водителя Maserati.

В настоящее время специалисты ГИБДД устанавливают все обстоятельства инцидента. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Немногим ранее в столичном Дептрансе сообщили, что автомобиль Maserati сбил пешехода, снес столб и врезался в стену здания на Каланчевской улице.

В свою очередь, в прокуратуре Москвы заявили, что установление всех обстоятельств инцидента взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа столицы.

Автомобиль сбил пешехода и врезался в стену на Каланчевской улице