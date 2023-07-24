СК предъявил обвинение главному инженеру фирмы, обслуживающей ТЦ "Времена года" в Москве

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Следователи предъявили обвинение главному инженеру компании, обслуживающей торговый центр "Времена года" в Москве, где ранее в результате прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Главному инженеру частной компании предъявлено обвинение по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц")", – говорится в сообщении.

В ближайшее время суд намерен рассмотреть вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее ходатайство об этом направил столичный главк Следственного комитета (СК) РФ.

Контроль за ходом и результатами расследования уголовного дела осуществляет столичная прокуратура.

Прорыв горячей воды произошел в гипермаркете "Глобус гурмэ", находившемся в ТЦ "Времена года", утром 22 июля. О смерти четырех человек в результате происшествия сообщил Сергей Собянин.

В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

Позже стало известно, что площадь подтопления после разрыва трубы в московском торговом центре составила четыре тысячи квадратных метров.

Главного инженера обслуживающей ТЦ "Времена года" фирмы задержали 24 июля. Частная компания работала с торговой площадкой по договору.



СК РФ задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"