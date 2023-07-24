СК попросит арестовать подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года"

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет будет просить суд арестовать подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ "Времена года". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГСУ СК России по столице.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, а также о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

"В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в публикации ведомства.

Кроме того, сейчас готовится документация для проведения компьютерной, криминалистической и строительной экспертиз.

Прорыв горячей воды произошел в гипермаркете "Глобус гурмэ", который находится в ТЦ "Времена года", утром 22 июля. Сергей Собянин сообщил, что в результате аварии погибли четыре человека.

В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".

Позднее сообщалось, что площадь подтопления после разрыва трубы в московском торговом центре составила четыре тысячи квадратных метров.

24 июля стало известно о задержании сотрудника, осуществляющего функции главного инженера в помещениях ТЦ "Времена года".



В ТЦ "Времена года" прокомментировали прорыв трубы с горячей водой