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Выброса аммиака при прорыве трубы в ТЦ "Времена года" в Москве не было – Роспотребнадзор
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина в торговом центре "Времена года" не подтверждается, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.
Также говорится, что для контроля санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей на территории окружающей жилой застройки провели исследования качества атмосферного воздуха.
Исследование показало, что концентрация загрязняющих веществ не превышает установленных гигиенических нормативов.
Утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года", произошел прорыв горячей воды. Сергей Собянин сообщил, что трагедия в ТЦ унесла жизни четырех человек. Еще девять человек госпитализировали.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ".
В пресс-службе ПАО "МОЭК" сообщили, что авария произошла на сетях, принадлежащих торговому центру. Оборудование и сети МОЭК в районе происшествия исправны и находятся в работе. Ремонтные бригады компании оперативно прибыли на место и оказывают необходимую поддержку городским службам в устранении последствий происшествия.
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