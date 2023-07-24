12:34Происшествия
Не менее 9 человек ранены при взрыве на военной базе на Тайване
Фото: телеграм-канал Readovka
По меньшей мере девять человек получили ранения при взрыве на военной базе на северо-востоке Тайваня, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство острова.
Речь идет о военном объекте в городе Цзилун. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.
Уточнялось, что Тайвань запросил у США различные боеприпасы калибра 30 миллиметров, а также запасные части и детали для колесной техники и вооружений.
Минобороны КНР выразило в связи с этим протест. В ведомстве заявили, что США грубо вмешиваются во внутренние дела КНР и толкают жителей Тайваня в бездну катастрофы. Минобороны КНР призвало Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая" и немедленно прекратить поставки оружия Тайваню, а также всевозможные формы военных контактов между США и этим островом.
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