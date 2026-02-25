Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 февраля, 13:45

Происшествия

На острове Ольхон на Байкале застряли 3 тысячи туристов

3 тысячи туристов, включая 250 иностранцев, оказались заблокированы на байкальском острове Ольхон. Причиной стало закрытие ледовой переправы. Остров отрезан после того, как за несколько дней под лед провалились три машины. В одной из аварий погибли 8 человек.

Добраться до Ольхона сейчас можно только на судне на воздушной подушке. Запасов лекарств и продуктов на острове достаточно. В ближайшее время планируется открыть новую ледовую переправу, строительство которой уже ведется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

