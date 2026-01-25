Новости регионов: мужчину спасли из горящей машины в Петербурге

Мужчину спасли из горящей машины в Санкт-Петербурге. Автомобиль вспыхнул прямо во время движения, огонь быстро охватил весь салон. По данным МЧС, пострадавшего водителя госпитализировали.

В Сочи ликвидируют последствия оползня, который сошел в одном из районов города. Как сообщают местные власти, водо- и энергоснабжение жителей осуществляется в полном объеме, угрозы жилым домам нет.

