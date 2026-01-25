25 января, 16:15Происшествия
Новости регионов: мужчину спасли из горящей машины в Петербурге
Мужчину спасли из горящей машины в Санкт-Петербурге. Автомобиль вспыхнул прямо во время движения, огонь быстро охватил весь салон. По данным МЧС, пострадавшего водителя госпитализировали.
В Сочи ликвидируют последствия оползня, который сошел в одном из районов города. Как сообщают местные власти, водо- и энергоснабжение жителей осуществляется в полном объеме, угрозы жилым домам нет.
