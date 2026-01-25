Форма поиска по сайту

25 января, 16:15

Происшествия

Новости регионов: мужчину спасли из горящей машины в Петербурге

Автомобиль врезался в тягач на Илимской улице в Москве

Такси перевернулось на Нахимовском проспекте в Москве

Новости мира: восемь человек погибли в результате оползня в Индонезии

Собаки напали на ребенка в Раменском

Авария на трубопроводе произошла в подмосковном Жуковском

Неизвестные силой захватили гаражный комплекс в Вешняках

Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 24 января

Новости регионов: тепло вернулось в дома Мурманска и Североморска после ЧП

Мужчину спасли из горящей машины в Санкт-Петербурге. Автомобиль вспыхнул прямо во время движения, огонь быстро охватил весь салон. По данным МЧС, пострадавшего водителя госпитализировали.

В Сочи ликвидируют последствия оползня, который сошел в одном из районов города. Как сообщают местные власти, водо- и энергоснабжение жителей осуществляется в полном объеме, угрозы жилым домам нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПпогодарегионывидеоМаксим Шаманин

