В соцсетях появилось видео, снятое за несколько часов до гибели альпинистов на Эльбрусе. Кадры сделал Игорь Даньков, один из гидов.

Он снимает сугробы и говорит, что прогноз так себе. Тем не менее, группа туристов все-таки пойдет в поход.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.