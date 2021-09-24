Водителя подмосковной маршрутки, отказавшего в проезде льготнику, уволили

Исполнительный директор фирмы перевозчика Александр Козлов прокомментировал конфликт между водителем маршрутки и пассажиркой, который произошел в Подмосковье. На кадрах, снятых другими пассажирами, мужчина за рулем кричит на женщину с социальной картой и требует освободить машину.

"Водитель допустил некорректное общение, был уволен. Мы перевозим более трех тысяч пассажиров по соцкартам Подмосковья. У нас по всем маршрутам действует льготный проезд", – сказал Козлов.

Исполнительный директор фирмы перевозчика также принес пассажирам извинения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.