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24 июля, 23:30

Происшествия

Мужчина сломал два пальца, проехав на моноколесе по Садовому кольцу в Москве

Мужчина сломал два пальца, проехав на моноколесе по Садовому кольцу в Москве

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Мужчина сломал два пальца на левой ноге, когда пытался проехать среди потока машин на Садовом кольце в Москве. По словам пострадавшего, инцидент произошел из-за изношенной покрышки и сильного ветра.

Потерпевший двигался по автодороге со скоростью примерно 80 километров в час. После падения рядом с ним остановилась машина скорой помощи. Водитель предложил помощь, однако мужчина заявил, что чувствует себя нормально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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