ГД приняла в I чтении проект о приостановке оказания услуг клиентам с арестом на счетах

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Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о приостановке оказания услуг связи абонентам, на чьи счета наложен арест.

Документ предусматривает уточнение оснований приостановки оказания услуг в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качества аванса по договору об оказании услуг, были приостановлены либо на указанные средства наложен арест, говорится в пояснительной записке.

Проект федерального закона направлен на борьбу с преступлениями, которые связаны с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги, если есть основание подозревать их использование в преступной деятельности.

Данные меры согласуются с другим законопроектом, предлагающим временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.

Внедрение данной меры не повлечет за собой финансовых затрат из государственных средств и не окажет влияния на экономическую деятельность операторов. Также проектом предусмотрены инструменты надзора за выполнением установленных норм, включающие государственный контроль и административные санкции.

Ранее Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов – лиц, через которых обналичиваются украденные деньги. Закон дополняет статью о неправомерном обороте средств платежей. Для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.