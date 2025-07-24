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24 июля, 23:30

Происшествия

Новости регионов: в Петербурге задержали пилотов, пролетевших на предельно малой высоте

Новости регионов: в Петербурге задержали пилотов, пролетевших на предельно малой высоте

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 июля

В Санкт-Петербурге задержали пилотов частного самолета, пролетевшего над пляжем на предельно малой высоте. Инцидент произошел возле Ладожского озера в опасной близости от отдыхающих. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

По данным Следственного комитета, никому из находившихся на борту самолета Ан-24, который разбился в Амурской области, не удалось спастись. В регион прибывают родственники погибших, власти организуют для них пункты временного размещения. Из-за трагедии в Приамурье объявлен трехдневный траур.

В Белогорске Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации после сильной бури. Город остался без электричества, воды и связи. При этом из-за грозы и шквалистого ветра электроэнергии нет в еще в восьми населенных пунктах.

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