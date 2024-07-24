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24 июля, 18:00

Происшествия

Новости мира: извержение гейзера в Йеллоустоуне сняли на камеру

Новости мира: извержение гейзера в Йеллоустоуне сняли на камеру

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Посетители американского национального парка Йеллоустоун стали свидетелями сильного извержения гейзера и смогли снять его на видео. Гейзер разметал камни и разбил дощатый настил, по которому ходили гости парка. Зону происшествия временно закрыли для проведения ремонта.

Тем временем пустыня превратилась в реку с плывущими льдинами в Саудовской Аравии. Необычное природное явление возникло после сильного града в регионе. По пескам потекла ледяная вода – это стало возможным благодаря стечению метеорологических факторов и перепадов температур в регионе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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