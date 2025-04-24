Новости мира: более 200 афтершоков произошли в Стамбуле после землетрясения

Более 200 афтершоков зафиксировали власти Стамбула после землетрясения. Некоторые, боясь за свою жизнь, решили не ночевать дома. Кто-то устроился в машинах, другие разбили палатки в парках. Для ночлега в городе открыли и мечети. Сейсмологи предупреждают, что землетрясение, которое произошло 23 апреля, могло быть предвестником более мощных толчков в ближайшем будущем.

Тем временем 12 штатов подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за таможенных пошлин. К иску присоединились генпрокуроры Нью-Йорка, Аризоны, Колорадо и других регионов. Практически все они считаются демократическими. Истцы полагают, что у Трампа нет полномочий вводить такие пошлины согласно закону, на который он ссылается. Речь идет о документе о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Базовая ставка пошлин – 10%. Многие государства уже запросили переговоры.

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