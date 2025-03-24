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24 марта, 23:30

Происшествия

Российские журналисты погибли в зоне СВО

Российские журналисты погибли в зоне СВО

Дело о краже 3 млн руб возбудили против экс-жены отца ребенка, покусанного хаски в Сочи

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"Московский патруль": суд арестовал водителя грузовика, который сбил ребенка на самокате

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Российские журналисты погибли в зоне СВО. Под артиллерийский удар ВСУ попали корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в диппредставительстве заявили, что Россия в обязательном порядке поднимет тему гибели сотрудников российских СМИ на ближайшем заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиявидеоДарья Крамарова
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