Российские журналисты погибли в зоне СВО. Под артиллерийский удар ВСУ попали корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в диппредставительстве заявили, что Россия в обязательном порядке поднимет тему гибели сотрудников российских СМИ на ближайшем заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике.

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